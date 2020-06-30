ضبط 1127 قضية تموينية في 24 ساعة.. بينها 6 آلاف كمامة مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1122 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة "دون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلون بمحافظة القاهرة لحيازته (2.016 طن "كبدة مستوردة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين.

· تم ضبط مالك مصنع لإنتاح وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته (14 طن "سكر حر") منتج نهائس ومستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" معبأة داخل عبوات وأجولة.

· كما ضبط المدير المسؤول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته (5760 عبوة "مشروبات سريعة التحضير" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، (2076) عبوة "كيك، جبن، بسكويت" وكذا (396) كيلو جرام "لانشون" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

· وجرى ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1370 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") بقصد رفع أسعارها.

· وضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته (5000 قطعة مستلزمات طبية " كمامة، جوانتي، سرنجة، شفاط أسنان") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين.

· وضبط أيضا المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول محافظة القاهرة لاستيلاءه على مبلغ 2.926.175 جنيه دون وجه حق، وذلك عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.

·وتم شن حملات نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 155 قضية بإجمالي مضبوطات 3656 عبوة سجائر.