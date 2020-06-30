حسب قيمة المعاش.. مواعيد صرف معاشات وعلاوات شهر يوليو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف المعاشات والعلاوات الخاصة بشهر يوليو الحالي الأربعاء الموافق 1 يوليو، ليتم تحديد مواعيد الصرف على مدار أيام مختلفة، لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، وتتحدد حسب قيمة مبلغ المعاش.

وتستعرض "الوطن" مواعيد صرف المعاشات والعلاوات الخاصة بشهر يوليو حسب اختلاف القيمة كالتالي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

أيام الأربعاء والأحد الموافق 1 و 5 يوليو

تُصرف معاشات وعلاوات شهر يوليو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغ 1000 جنيه أو أقل، شاملة زيادات المعاشات والعلاوات.

أيام الإثنين والثلاثاء الموافق 6 و7 يوليو

تُصرف معاشات وعلاوات شهر يوليو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغا يتراوح بين 1000 جنيه و2000 جنيه، شاملة زيادات المعاشات والعلاوات.

أيام الأربعاء والخميس الموافق 8 و9 يوليو

تُصرف معاشات وعلاوات شهر يوليو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغ يتراوح بين 2000 جنيه و3000 جنيه، شاملة زيادات المعاشات والعلاوات.

يوم الأحد الموافق 12 يوليو

تُصرف معاشات وعلاوات شهر يوليو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغ 3000 جنيه أو أكثر، شاملة زيادات المعاشات والعلاوات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت أنّه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية من يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيهًا، كما أنّ الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي، على أن يتم صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، وتصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.