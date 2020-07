معلومات عن الكوميديان الأمريكي الراحل كارل راينر

"توفى والدي.. قلبي يتألم وأنا أكتب هذا الكلمات"، جملة كتبها روب راينر، أبن الكوميديان الأمريكي كارل راينر، الذي رحل عن الحياة عن عمر ناهز 98 عاما، في مدينة بافرلي هيلز بولاية كاليفورنيا بأمريكا.

وكتبت صفحة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار": "تصبح على خير يا أسطورة.. كارل راينر، سوف نضحك دائما على أعمالك الكوميدية".

وكتبت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية: "ننعي فقدان رائد الكوميديا ​​كارل راينر. نحن ممتنون للضحكات التي لا نهاية لها التي شاركها مع الكثيرين".

وكارل راينر كوميديان أمريكي، له إنتاج كبير في السينما والتلفزيون، حيث شارك كممثل في أكثر من 90 عملا فنيا، وكتب 25 وشارك في إنتاج 12.. كما أخرج و21 عملا.

في سنواته الأخيرة كان راينر ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي. حافظ على وجود المستمر على تويتر حتى آخر يوم من حياته. وكان معارضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. بحسب موقع Variety

أول عمل شارك فيه "راينر" كممثل كان مسلسل The Fashion Story عام 1948، أما آخر أعماله كانت عام 2019، من خلال مشاركته بصوته في فيلم الأنيميشن قصة لعبة الجزء الرابع، ومشاركته في المسلسل التلفزيوني القصير Forky Asks a Question. وكان قد تم الإعلان عن مشاركته في عمل اسمه Saddle Up!

حصد راينر عدد من الجوائز، منها ترشحه لـ 16 جائزة جرامي، وحصد منها 9، الأولى عن دوره المساعد في مسلسل Caesar's Hour ، والأخيرة عام 1995، عن وجوده كضيف شرف في مسلسل Mad About You عام 1992.

وحصد "راينر" جائزة الإبداع الأمريكي من جوائز الكوميديان الأمريكي عام 1991، بالإضافة لعدد من الجوائز الأخرى.

من أشهر أعمال الكوميديان كارل راينر، مسلسل The Dick Van Dyke Show Revisited، وYour Show of Shows، وBeggars and Choosers.