أصحاب مقاهي يوقعون إقرارات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي ببورسعيد، حملاتها المكثفة المرور على المقاهي والكافتريات، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قاد الحملة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، بالمرور الميدانى على المقاهي والكافتريات الواقعة بمناطق بنك الإسكان وشباب الخريجين وفاطمة الزهراء، والتنبيه على جميع العاملين بها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بنسبة تشغيل 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للمكان.

والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، واستخدام الأدوات وأطباق أحادية الاستخدام، وتوفير مناديل معقمة ومطهرات ومعقمات، وتطهير دورات المياه بشكل مستمر، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم، والتزام العاملين بها بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوافر أجهزة قياس درجة الحرارة للرواد والعاملين بالمقهى.

وأكد اللواء أحمد قاسم، أنه تم تشكيل لجان متخصصة للمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة ومراقبة تطبيق الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن فتح المقاهى والكافيهات، والتأكد من مدى التزام أصحاب المقاهي والكافيهات بتلك الإجراءات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضح رئيس الحى، أنه تم أخذ إقرار وتعهد بتوقيع كل مدير مقهى أو كافيتريا، على إقرار بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وسحب تراخيص التشغيل حال مخالفتهم ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن الحى يستهدف من حملات ولجان المتابعة، حماية المواطنين من انتشار العدوى بفيرس كورونا.