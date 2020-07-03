1000 جنيه سعر المتر في طرح الأراضي السكنية بملوي الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة والهيئة لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم، ووفقا لكراسة الشروط المتاحة عبر موقع الإسكان والتعمير، فإن سعر المتر المربع ألف جنيه، ويختلف سعر الإجمالى للأرض وفقا للمساحة المطروحة.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان فى بيان سابق، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com).

وبدأ الطرح 28 يونيو الماض وينتهى يوم 23 يوليو المقبل.