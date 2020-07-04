مصرع طفلين سقط عليهما حائطا بسوهاج

لقى طفلين مصرعهما، إثر سقوط حائط عليهما، أثناء لهوهما داخل حوش ماشية بقرية الخيام دائرة مركز دار السلام بسوهاج، تم نقل الجثتين للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العام للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول كلاً من "مصطفى محمود" 4 سنوات، ابنة عمه الطفلة "أسماء أحمد" 3 سنوات، يقيمان بناحية الخيام دائرة المركز "متوفين".

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وسؤال كل من والد الأول "محمود. ع. م" 27 عاما عامل، والد الثانية "أحمد. م" 34 عاما عامل، يقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء لهو المذكورين بحوش ملحق بمنزل الأول، سقطت عليهما جزء من حائط، ما أدى لوفاتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.