بعد الدعوة لانتخابه.. تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل، الدعوة لانتخاب أول مجلس للشيوخ، ببدء استقبال أوراق الترشح بداية من السبت 11/7 حتى 18/7، على أن يدلي المصريين بالخارج سيدلون اصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020، وتكون الانتخابات الداخلية ي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس 2020 وتنشر النتائج وتعلن يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020.

وفيما يتعلق بإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح، فيقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المختصة، ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.