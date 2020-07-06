تحرير 177 محضرا تموينيا خلال يوم واحد من الحملات بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، تحرير 177 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال يوم من الحملات التموينية، أسفرت عن تحرير 76 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و101 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، ومستودعات البترول، وتشديد الإحكام والرقابة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، والتحفظ على 500 قطعة كيك و2 كرتونة شيبسى، وتحرير محضر أخر ضد صاحب مخبز بلدى لقيامة بتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على 600كجم دقيق بمركز ومدينة منوف

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل سجائر لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وأخرضد صاحب مخزن أدوات كهربائية للتشغيل بدون ترخيص وحيازة أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بمركز قويسنا .