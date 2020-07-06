المستشار الطبي لـ"الوزراء": رصدنا 850 استغاثة على السوشيال ميديا خلال شهرين 750 منها بشأن كورونا

قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن لجنة الاستغاثات الطبية هي عبارة عن لجنة مشكلة في مجلس الوزراء انبثقت عن اللجنة الطبية العليا التي كان يشكلها رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وكان يعرض على اللجنة الحالات التي تقدم لمجلس الوزراء عن طريق السوشيال ميديا أو لجنة الشكاوي الحكومية الموحدة، التي تأتي عن طريق كل الأماكن التي تخدم المواطنين "مكاتب خدمة المواطنين في مجلس الوزراء" التي يقدم من خلالها الشكاوي.

وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنه تم تشكيل هذه اللجنة وبدأنا نرصد الاستغاثات الموجودة على السوشيال ميديا، ورصدنا خلال الشهرين الماضيين 850 استغاثة معظمها حالات متعلقة بفيروس كورونا حوالي 750 استغاثة، وكان يتم التنسيق مع المكتب الإعلامي وغرفة العمليات في وزارة الصحة ويتم توجيه الحالات لأقرب مستشفي ليتم التعامل معهم وأخذ المسحة وإحتياجه لمستشفي العزل من عدمه.

وتابع، أننا نهتم أيضا بشكاوي نقص الأدوية خلال فترة من الفترات، وكان هناك تنسيق دائم مع هيئة الدواء والمتابعة أسبوعيا تقرير عن نواقص الدواء ويتم تقديمه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن منظومة الشكاوي الحكومية مسؤولة عن كل الشكاوى التي تقدم من جميع المنافذ وليست خاصة بالصحة فقط.

واستكمل، أن هناك جزء من الشكاوي التي تصل إلينا خاصة بالصحة تكون معقدة وتحتاج إلي اللجنة الطبية العليا التي تعقد كل أسبوع في مجلس الوزراء وتضم حوالي 11 أستاذ من أساتذة الجامعات المصرية في كل التخصصات المختلفة، مؤكدا أننا نستطيع الوصول لكافة الشكاوي المقدمة من المواطنين ونعمل على حلها.