تبدأ من 35 جنيها.. مزايا استخدام موفر المياه الذكي وأسعار ومنافذ البيع

نشرت وزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مزايا وأسعار ومنافذ بيع موفر المياه الذكي.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتنفيذًا لتوجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه.

وتستعرض "الوطن" أسعار ومنافذ بيع موفر المياه الذكي على النحو التالي:

يتراوح سعر القطعة الواحدة من موفر المياه الذكي بمعارض الإنتاج الحربي بين 35 جنيهًا إلى 37.5 جنيهًا، بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك حسب مقاس القطعة ونوعها.

يطرح موفر المياه الذكي في منفذ البيع الرئيسي لشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) بمنطقة المعصرة - كورنيش النيل - حلوان.

وفيما يلي منافذ بيع موفر المياه الذكي:

مميزات موفر المياه الذكي

- منظم للتحكم في معدلات استهلاك المياه، يتم تركيبه بسهولة على أي نوع من الصنابير أو خلاطات المياه ويعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة تصل لـ75%.

- يتم تركيب الموفر في الأماكن التي تحتاج إلى ترشيد استخدام المياه والأماكن التي تحتاج إلى توزيع المياه بالتساوي في المكان الواحد، وتقدم موفرات المياه حلولًا فعالة وسط مجموعة كبيرة من التطبيقات التقنية.

- يستطيع منظم المياه ضبط تدفق المياه عند جميع مستويات الضغط المختلفة ويضمن توزيع المياه بالتساوي في مكان واحد حيث يوجد بها أكثر من مخرج للماء.

- يتوفر هذا النظام بتكلفة بسيطة تسمح بتعميمه دون أي ضغوط مادية زائدة على كاهل المواطن مقارنة بسعر الصنابير الجديدة الموفرة للمياه.

معدل ترشيد استهلاك المياه

- يستهلك حوض الحمام 12 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك 3 لترات فقط في الدقيقة.

- يستهلك الدوش 24 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك 9 لترات في الدقيقة.

- يستهلك حوض المطبخ 16 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك من 6 إلى 8 لترات في الدقيقة.

- تستهلك الحنفية العادية من 14 إلى 16 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك 3.5 لترات فقط في الدقيقة.