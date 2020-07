أظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة اغتيال مسلحين مجهولين الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قرب منزله مساء الاثنين.

CCTV footage of assassination of Iraqi security analyst Husham Al-Hashimi in Baghdad. #هشام_الهاشمي pic.twitter.com/UTaSVDfAVN