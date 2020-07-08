مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات دولية على متنها 1109 مسافرين

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران دولية، أقلت على متنها 1109 مسافرين، قادمين من عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 8 رحلات قادمة من «إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت وتونس».

وطبقت سلطات المطار كل الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، ولاسيما في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.