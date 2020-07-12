طلاب الأزهر يؤدون الكيمياء بلا شكوى.. و5 حالات غش وإلغاء ندب رئيس لجنة

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الكيمياء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لـ"الوطن" أن الامتحانات سادها جو من الهدوء ولم يكن هناك أي هناك أي شكاوى من الطلاب داخل اللجان، أو من أولياء الأمور، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلقى القطاع أي شكاوى من الامتحانات من الأسئلة أو العملية الامتحانية.

وأوضحت، أن تقارير مناطق الأزهر التعليمية عن الامتحان التي وصلت للغرفة، جاء بها 5 حالات غش، وإلغاء ندب رئيس لجنة لعدم الالتزام.

عمليات القطاع: 10% رأفة للطلاب والنتيجة منتصف أغسطس

وأضافت أن نتيجة الثانوية الأزهرية ستكون في منتصف أغسطس المقبل، وأنه سيتم تفعيل درجات الرأفة بنسبة 10% لكل طالب لتغيير حالته في حالة أن يتوقف نجاحه على تلك الدرجات.

وأوضحت، أن قوافل المتابعة والتفتيش جابت جميع المحافظات للتأكد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، ومتابعة وجود المعقمات في كل اللجان بكمية كافية.