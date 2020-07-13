ضبط 4 أطنان دجاج وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

كشف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن ضبط 4 أطنان دجاج وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة نفذتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بمراكز مشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس والعاشر من رمضان.

وتابع "علي"، أن الحملة فتشت على 28 محل جزارة وثلاجة حفظ لحوم ومحل بيع دواجن وسوبر ماركت ومجزر دواجن، وحررت 7 محاضر مخالفة لـ"محل جزارة، سوبر ماركت، محل بيع دواجن ومجزر دواجن"، وضبطت 10 كيلو جرام لحوم "ذبح خارج المجازر" و4 أطنان دجاج و69 كيلو كبدة و 100 كيلو جرام دهون غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و 52 كيلو جرام سجق و21 كيلو جرام دواجن وبطارخ، وجرى سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونًا.