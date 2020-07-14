تشجيع الباحثين بجامعة كفر الشيخ وأعضاء التدريس لزيادة القدرة التنافسية

عقد مجلس عمداء الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مصطفى رزق أمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر العمداء على اتخاذ ومتابعة الإجراءات الإحترازية اللازمة قبل وأثناء الإمتحانات، كما وجه التحية والتقدير لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين في المستشفيات الجامعية على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية.

كما هنأ رئيس الجامعة، عمداء كليات المجلات الفائزة في تصنيف المجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمراكز متقدمة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة لباحثيها للنهوض بالبحث العلمي والنشر الدولي.

وأشار إلى سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان نتائج فرق النقل بكليات الجامعة، كما شدد على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة بامتحانات الفرق النهائية.

ووجه دسوقي، بالانتهاء من إعداد التقريرالسنوي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وضوابط عقد الفصل الصيفي وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المرسلة للكليات والاهتمام بالتطويرالمستمر لتدويل المجلات العلمية بالجامعه واستكمال ارسال تقاریر الكليات عن العام الدراسي 2019/2020م.

وأكد رئيس الجامعة، على إستمرار تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على التقدم للمنح والمهمات الدوليه وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المشاريع البحثية الممولة من الداخل أو الخارج لزياده القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي.