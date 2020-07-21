إعفاء مستأجري الوحدات الحكومية بالمنوفية من الإيجار لمدة 3 شهور

وافق اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إعفاء مستأجري ومستغلي الوحدات المؤجرة من قبل المحافظة أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من القيمة الإيجارية المستحقة عليهم لمدة ثلاث شهور وذلك للأنشطة التي تم غلقها كليا، وكذا تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمدة ثلاث شهور للأنشطة التي تم غلقها جزئيا وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا لأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس بغلق المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا وغلق كلي لجميع المقاهي والكافيتريات وما يماثلها من المحال والمنشأت التي تقدم التسلية والترفيه، وذلك للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.