الانتهاء من تنفيذ الحي الثالث بالعاصمة الإدارية بتكلفة 31 مليون جنيه

أكدت المهندسة منى عبدالسلام مدير عام الإسكان داخل العاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 31 مليار جنيه.

وأوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية، منوطة بأعمال الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية، حي المال والأعمال، النهر الأخضر، ومرافق المرحلة الأولى المقامة على 40 ألف فدان.

وأضافت عبدالسلام، خلال لقاءها مع شرمندة الدسوقي مراسلة Dmc، على فضائية Dmc، أن الحي السكني الثالث، يتم على حوالي 1018 ألف فدان، وهو عبارة عن 8 مجاورات سكنية، منها 6 سكني، و2 مناطق فيلات، بحوالي 24 ألف وحدة سكنية، وكل مجاورة من الـ8 بها إسكان مختلط تجاري، إداري، سكني، ومجموعة خدمات خدمية بسيطة، تخدم أهالي المجاورة ذاتها، والحي الخامس 885 فدان، حي المال والأعمال 190 فدان، النهر الأخصر حوالي 980 فدان.

وتابعت، أن إسكان الواحة، عبارة عن شريط يخترق الحي الثالث بأكمله، وعبارة عن مجموعة الخدمات المركزية منها نادي اجتماعي، مستشفى، مسجد، كنيسة، ومجموعة خدمات مركزية التي يحتاجها الحي كله.