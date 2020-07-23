روسيا تقرر فتح حدودها مع الدول الأخرى على أساس "التعامل بالمثل"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم، أنّ موسكو ستفتح حدودها مع الدول الأخرى على أساس "التعامل بالمثل"، مُشيرًا إلى أنّ تلك المسألة جار مناقشتها مع الشركاء الأجانب، ولكن لم يُتخذ قرار بشأنها بعد.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بالتأكيد، سُتفتح الحدود على أساس التعامل بالمثل، فالاتصالات جارية كما هو معلوم، لكن القرارات لم تُتخذ بعد في هذا الشأن".

ولفت بيسكوف إلى أنّ "الملف يخضع لسيطرة الحكومة الروسية والمركز الروسي للاستجابة لفيروس كورونا".

يذكر أنّ المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أعلن اليوم الخميس، تسجيل 5848 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 795 ألفًا و38 إصابة، وأفاد المركز بتسجيل 147 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12892 شخصًا.