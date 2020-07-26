تفاصيل استعدادات "بيطري أسيوط" لعيد الأضحى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تنفيذ المديريات الخدمية لخطط محددة تم وضعها استعدادا لعيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات خلال هذه الفترة، مشيرا إلى التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لشن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام غير الصالح منها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بالصحة العامة بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور خالد بكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم وضع خطة متكاملة مكونة من عدة محاور استعداداً لعيد الأضحى المبارك بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لافتاً إلى فتح المجازر مجاناً أمام المواطنين بدون رسوم طوال أيام العيد بإشراف الدكتور جمال الدين حسنين مدير إدارة المجازر بالمديرية وذلك منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات حيث تعمل تلك المجازر لمدة 24ساعة يومياً على أن يكون العمل بالتناوب بين أطباء المجازر تحت إشراف مدير الإدارة البيطرية بكل مركز مع إلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين بتلك المجازر خلال أيام العيد.

مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري طوال الـ24 ساعة يوميا وربطها بغرفة عمليات المحافظة من خلال أرقام (0882055468، 0882055467، 0882055469) للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين مؤكدا على أنه تم التنسيق مع مديريتي الصحة والتموين لتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع خاصة محلات وشوادر بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك سواء الحية أو المبردة أو المجمدة بكافة القرى والنجوع وكذلك الثلاجات الموجودة بنطاق المحافظة لضمان سلامة المنتجات والتخزين والحفظ ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى المرور الدوري على الفنادق والنوادي والمطاعم التي تقوم بتقديم وجبات لحوم أو فراخ أو أسماك أو منتجاتها للمواطنين فضلا عن تشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية بالاشتراك والتعاون مع الجهات المعنية مضيفاً أنه يتم فحص اللحوم والدواجن الموردة لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي وسجن أسيوط العمومي والأمن المركزي للاطمئنان على صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.