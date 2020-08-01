تعرف على مواعيد أبرز المباريات من السبت للجمعة.. "عيد كورة مش لحمة"

تزامن الاحتفال بـ عيد الأضحى المبارك هذا العام، مع أسبوع قوي من دوريات كرة القدم بمخلتف بطولات العالم، والذي يبدأ من اليوم، السبت، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العديد من المباريات المهمة، خلال تلك الفترة، إذ تستعرض "الوطن" أبرز مباريات الأسبوع على النحو التالي:

مباريات يوم السبت 1 أغسطس

1. الجولة الـ38 من مباريات الدوري الإيطالي

- يلتقي فريق أتلانتا مع نظيره إنتر ميلان في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "جيويس"، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.

- ويلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره روما في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 4" بتعليق علي محمد علي.

- فيما يلتقي ميلان مع نظيره كالياري على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 3" بتعليق نوفل الباشي.

- ويلتقي فريق نابولي مع نظيره لاتسيو على ملعب سان باولو في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 5" بتعليق محمد بركات.

2. كأس الاتحاد الإنجليزي

- ويلتقي فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي ضمن مباريات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ويمبلي"، وتذاع المباراة على قناتي "بي إن سبورتس HD 2، HD 1" بتعليق رؤوف خليف.

مباريات يوم الأحد 2 أغسطس

1. الدوري الإيطالي

- ويستضيف استاد "باولو موتزا" اللقاء الذي يجمع بين سبال وفيورنتينا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 4" بتعليق مضر اليوسف.

2. الدوري التونسي

- ويلتقي اتحاد تطاوين مع نظيره الصفاقسي في مباريات الجولة الـ17 من الدوري التونسي، على الملعب البلدي بتطاوين، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً.

مباريات يوم الثلاثاء 4 أغسطس

الدوري السعودي

- يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في تمام الساعة 6:15 مساءً، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وتذاع المباراة على قناة KSA Sports 2 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

- ويلتقي فريق أهل جدة مع نظيره الحزم على ملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة 8:15 مساءً، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وتذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 HD بتعليق سمير المعيرفي.

مباريات يوم الأربعاء 5 أغسطس

1. الدوري الأوروبي

- يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره خيتافي في إطار مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب "فيلتينس أرينا" في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD 1" بتعليق سوار الذهب.

- فيما يلتقي مانشستر يونايتد نظيره لاسك لينز في إطار مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD 2" بتعليق عادل خلو.

2. الدوري السعودي

- ويلتقي فريق النصر مع نظيره الهلال في إطار الجولة الـ23 من الدوري السعودي على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناتي KSA Sports 2 HD بتعليق عبدالله الحربي، وKSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي.

مباريات يوم الخميس 6 أغسطس

1. الدوري المصري

- ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي على استاد برج العرب في إطار الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورت".

2. الدوري الأوروبي

- ويلتقي إشبيلية مع نظيره روما في إطار مباريات الدور الـ16 من مباريات الدوري الأوروبي على ملعب "إم إس في أرينا" في تمام الساعة 6:55 مساءً، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 1" بتعليق محمد بركات.

مباريات يوم الجمعة 7 أغسطس

دوري أبطال أوروبا

- ويلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره ليون في إطار مباريات الدور الـ16 من مباريات دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.

- ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره ريال مدريد في إطار مباريات الدور الـ16 من مباريات دوري أبطال أوروبا على استاد الاتحاد في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD1، وHD3، و4K" بتعليق رؤوف خليف.