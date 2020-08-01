مرشحة بالقائمة الوطنية: لدي مشروعا للنهوض بالوعي الثقافي للمصريين

قالت الدكتورة سهير عبدالسلام، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، عن حزب مستقبل وطن، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، إنّها مهتمة بالثقافة ودور القوى الناعمة في المجتمع، وقدراتها على الارتقاء بالقيم الأخلاقية في المجتمع، وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، وأمام المواطن داخليا ليعتز ببلده، ويشعر بانتمائه له.

ولفتت إلى أنّها ستسعى لتطبيق مشروع واسع المدى للنهوض بالوعي الثقافي والسياسي للمواطن المصري، وتلبية متطلباته الثقافية والإنسانية، بشكل يتناسب مع دور مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، في خطوة لإعادة بناء القيم في المجتمع.

وأوضحت عبد السلام، لـ"الوطن"، أنّه لا توجد أي قيود تحد من مشاركة المرأة في المجالس النيابية، بل على العكس من ذلك، فالحد الأدنى من تمثيلها في مجلس الشيوخ 10%، وفي مجلس النواب 25%، وليس هناك ما يمنع أن تكون النسبة أعلى من ذلك، إذ حددت النسبة كحد أدنى وليس أقصى، إضافة إلى مشاركتها بقوة في الوزارة الحالية، وفي الهيئات والجهات المختلفة، ومنها القضاء، فلا يوجد جهة سياسية أو سيادية غير ممثل بها المرأة.