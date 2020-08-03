"ثواب" توزع طنين لحوم على ألفي أسرة بأسوان

وزعت مؤسسة ثواب للتنمية بأسوان، 2 طن لحوم في عيد الأضحى المبارك على المستحقين في مراكز وقرى محافظة أسوان.

وذبحت المؤسسة 11 عجلًا خلال أيام عيد الأضحى، وقامت بتوزيعها من خلال الجمعيات والمؤسسات المختلفة في أسوان، وأيضا أدلتها في المناطق ومن خلال متطوعي المؤسسة.

وتابع الدسوقي، أن مؤسسة ثواب كست قبل العيد بأيام 100 طفل من أبناء أسوان، حيث تعاقدت مع محل ملابس شهير ليقوم الأطفال باختيار ملابسهم بأنفسهم بحرية تامة.