مصر بـ2020 بين لجان الثانوية والانتخاب.. اجتازت الأولى وتنتظر الثانية

بعد تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مارس الماضي، والسيطرة عليه، استعادت مصر عافيتها لاستكمال خطوات هامة لهذا العام، حيث إنها على موعد اليوم مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 التي جرت خلال ظروف استثنائية، ويليها الاستحقاق الدستوري الهام بانتخابات مجلس الشيوخ المنتظر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

لجان الثانوية العامة

بعد قليل، يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه: "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".

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وجرت الامتحانات لهذا العام للدفعة الأخيرة بنظام التعليم القديم "بوكليت"، في ظروف استنثائية فرضتها جائحة كورونا، خلال عدة إجراءات لحماية الطلاب والمعلمين والموظفين، حيث تم توزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف المحافظات، وإجراء الامتحانات في 10 صباحا، موعد بداية الامتحان بدلا من التاسعة، فضلا عن قصر عدد الطلاب باللجنة الواحدة إلى 14 طالبا مع ترك 2 متر بين كل طالب في اللجنة، وتوفير و16 ألفا و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب.

كما أتاحت "التعليم" لأول مرة إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، ولكن لم يتقدم أي من الطلاب لذلك، قبل بداية الامتحانات، فيما سمحت بدخول الطالب لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

وتسهيلا على طلاب الثانوية العامة قرر دكتور طارق شوقي، أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل"، وتسليم البوكليت الخاص بهم مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

وفي إجراء آخر استثنائي، بعد وجود مشاكل فنية بامتحاني الديناميكا والفيزياء للثانوية العامة، للتخفيف عن الطلاب، أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، رفع درجات الرأفة لمساعدة الطلاب بالمادة، حيث تضاف 5 درجات رأفة للمواد التي يصل مجموعها النهائي 60 درجة.

مجلس الشيوخ

وخلال الامتحانات، تم الإعلان أن مصر على موعد مع لجان انتخابية أخرى هامة، لأول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية التي صدرت العام الماضي، حيث المادة المضافة رقم 248، على إعادة مجلس الشيوخ، حيث "يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".

وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقال المستشار لاشين إن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو حتى 18 يوليو، على أن تجري 9 و10 أغسطس الجاري إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس للانتخابات بالداخل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأوضح أنه وفقا للجدول الزمني، ستعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020، وإجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، وإجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل، على أن تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.