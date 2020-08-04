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محمود مسلم

ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم

كتب:

الوطن
11:30 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
المتهم

المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بمدق ترابى بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الناحية) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وذلك بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه، حيث عقد العزم على قتله وفى سبيل تنفيذ ذلك تربص له بالمنطقة الزراعية التى يداوم العبور منها أثناء إتجاهه لعمله، وما أن ظهر له حتى قام بتوجيه عدة طعنات له بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته عبارة عن (سكين)، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجلباب خاص به ملوث بدماء المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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