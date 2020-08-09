"وكلاء السيارات": توقعات بانتعاش مرتقب في السوق.. والأسعار مستقرة

توقع تجار ومستوردو السيارات «الزيرو» و«المستعمل»، حدوث انفراجة فى المبيعات بعد إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة 10%، مقارنة ببداية إعلان الدول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وأرجعوا الأسباب إلى زيادة الطلب على السيارات وحالة الاستقرار النسبى بالأسواق مع دخول عدد كبير من السيارات الأوروبية إلى الموانئ المصرية، وهو ما ساعد فى استعادة السوق عافيتها، مؤكدين استقرار الأسعار خلال أغسطس الحالى.

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن قطاع السيارات المصرى أصيب بالشلل، بدءاً من النصف الثانى من مارس وحتى النصف الأول من مايو، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى طبّقتها الحكومة المصرية لمكافحة كورونا، وفى مقدمتها وقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات.

وأشار إلى أن الشركات دائماً ما تُطلق عروض التخفيضات قُبيل دخول موديلات السنة الجديدة للتخلص من مخزون الموديلات القديمة، والتى عادة ما كانت تُطرح خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين. ولفت فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تراجع المبيعات الذى شهدته السوق خلال الأشهر الماضية لا يُعد إحجاماً عن الشراء، ولكنه انتظار من جانب المستهلكين لحين استقرار الأوضاع الصحية بالبلاد وبدء التعايش مع الفيروس.