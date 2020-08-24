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الراقصة الطائرة: ده أكروبات وفن وأنا اتولدت لقيت أخوالي وخالاتي كده

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أحمد حامد دياب
05:08 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
الراقصة الطائرة

الراقصة الطائرة

كشفت ميادة زكي عضو فرقة سيرك جامبو والمعروفة إعلاميًا بـ"الراقصة الطائرة"، أنها عضو في الفرقة التي أسسها جدها، مؤكدة أنها تمارس الأكروبات.

وقالت "الراقصة الطائرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، إنها تبلغ من العمر 20 عاما وليست طفلة كما تردد، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر لها كان في فرح شعبي منذ 9 شهور.

وحكت "الراقصة الطائرة" عن تفاصيل تدريبها: "أنا أول ما جيت أتدرب عليه يا فندم كنت بحط حزام على صدري وكان فيه حبل شفاف من ورا ضهري وكان بيطلع فوق حماية ولما اخدت عليها وحبيتها بقيت اتعلق من شعري بقا".

وأضافت: "الأكروبات فن وأنا اتولدت لقيت أخوالي وخالاتي بيعملوا الكلام ده وأنا حبيت الفكرة وحبيت اتعلمها واتعلمتها"، لافتة أنها كانت سعيدة بسبب انتشار الفيديو الخاص بها: "كنت مبسوطة وفرحانة أن جمهورية مصر العربية كلها انها شايفاني وبتتفرج عليا".

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