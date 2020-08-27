21 طالبا أدوا امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى بجنوب سيناء

أدى 21 طالبًا وطالبة، اليوم الخميس، امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجنوب سيناء.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، قبل وبعد الامتحانات، ولم نرصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى أو تجاوزات خلال الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم 21 طالبًا وطالبة، داخل 3 لجان بإدارات شرم الشيخ التعليمية، وطور سيناء، ودهب.

يذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في محافظة جنوب سيناء 111 طالبًا وطالبة، في جميع المواد، موزعين على 6 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.