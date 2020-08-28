إجراءات الانتداب للمعلمين من وإلى القاهرة

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن طلبات الانتداب للمعلمين لمدة عام من مديرية التعليم بالقاهرة إلى جهات أخرى، أو العكس، تتطلب بعض الإجراءات للحصول على الموافقة.

وأضاف "عطية" لـ"الوطن"، أن الموافقة على عملية الندب تتم بما لا يخل بانتظام العملية التعليمية، لافتًا إلى أن إجراءات الانتداب تتمثل فى الخطوات التالية:

- طلب ندب يتم التوقيع عليه من مدير المدرسة وموجه المادة بالإدارة، ومدير عام الإدارة.

- مذكرة ندب للعام الأول من قسم الانتدابات بالإدارة التعليمية.

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة بشعار الجمهورية.

- صورة البطاقة الشخصية.

- تقديم ما يثبت نقل السكن خارج محافظة القاهرة حال الندب لمحافظة أخرى.