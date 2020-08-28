المفتي: يأتينا أكثر من 4200 طلب فتوى في الشهر خاصة بالطلاق الشفوي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أكثر القضايا التي ترد إلى الدار تكون القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق.

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق: "هذا الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة وتوسط في الأمر وقراءة الواقع المصري، وهناك خلل حقيقي في جملة من النواحي، الأولى هي عدم فهم دقيق للعلاقة الشخصية بين الأزواج، وفي بعض الحالات يغيب تعبير السكن بينهما".

وتابع: "في بعض الحالات تكون هناك رعونة من جانب الأزواج أثناء كلمة الطلاق، ولا يدرك لها بالًا وأظن أن الطلاق لم يعد له دلال عند بعض الأزواج، بالرغم من أنه أبغض الحالات عند الطلاق".

وأردف أن الطلاق الشفوي هو كل طلاق نطق به الزوج ولم يوثقه أمام المأذون، لافتًا إلى ضرورة تعميم دورات للأزواج للتأهيل للعلاقات الزوجية: "في عام 2014 أنشأنا في الدار وحدة للمقبلين على الزواج لتدريبهم وتأهيلهم والرئيس السيسي يوليها اهتماما كبيرًا".

وشدد مفتي الجمهورية، على أهمية عدم اللجوء إلى الطلاق لأسباب تافهة، ناصحًا الأزواج باحتواء المشكلات في العلاقة الزوجية وألا ينطق أي زوج بكلمة الطلاق.

وواصل: "نسبة الطلاق تدق ناقوس الخطر، ويأتينا أكثر من 4200 طلب فتوى خاصة بالطلاق الشفوي في الشهر".