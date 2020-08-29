14 "محظورا" في دراما رمضان منها السب والإيحاءات والمخدرات

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 14 مخالفة ارتكبت في المسلسلات التي جرى عرضها في المواسم الرمضانية الماضية، والتي من المقرر أن يراجعها المجلس الجديد برئاسة كرم جبر مع صناع الدراما لتطبيقها في موسم رمضان المقبل.

وشملت هذه المخالفات "الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة، السب والقذف، الإيحاءات الجنسية، التدخين، شرب الخمر، العنف غير المبرر، المخدرات، مخالفات كود الطفل، تشويه صورة المرأة، التهكم والسخرية، تمجيد الجريمة، الحض على الكراهية، توظيف الدين سلبيا".

وبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاستعداد مبكرا لموسم دراما رمضان قبل حلول الشهر الكريم بنحو 8 أشهر، حيث دشن مبادرة "اعتز بفنك"، ثم أعلن عن تلقيه آراء النقاد حول مواصفات المسلسلات التي سيتم عرضها، مع بحث المخالفات التي نسبت للأعمال التي عرضت خلال المواسم الماضية.

وقرر المجلس عقد ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية، وذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد الفنيين والفنانون، وتتناول آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات في رمضان المقبل، وتستعرض أهم الانتقادات التي صاحبتها في السنوات السابقة، ووسائل تلافيها وتقديم أعمال فنية تنال استحسان وقبول الرأي العام.