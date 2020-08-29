أيمن أبوالعلا: ما يسوقه الإعلام الكاره لمصر لن ينال من إنجازاتنا

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، حيث تضمنت مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

واتفق أيمن أبو العلا، مع ما ذكره الرئيس السيسي بشأن المحاولات الدائمة للتشكيك في المشروعات القومية التي تبنيها الدولة، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والبناء والتنمية ولا تنظر للوراء.

وأكد النائب: "لن يهمنا ما يسوقه الإعلام الكاره لمصر من محاولات للنيل من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بفضل سياسات الدولة الناجحة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأبواق الإعلامية الإخوانية هدفها إثارة الفتنة ضد الدولة واستقرارها".

وأوضح أبوالعلا أن المشروعات القومية التي يجرى افتتاحها في كل ربوع مصر حلم لكل المصريين بدأ يتحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات سيجني ثمارها كل الشعب المصري في القريب العاجل.