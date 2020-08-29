بدء التشغيل التجريبي لمنظومة تلقي بلاغات القمامة بالمنوفية

أعلنت محافظة المنوفية، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة تلقي بلاغات القمامة بنطاق المحافظة، تحت شعار "احمي نفسك.. وحافظ على بلدك"، وذلك هذا إطار تحقيق التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لكافة شكاوى تجمعات القمامة بنطاق المراكز والمدن والأحياء.

وذكرت المحافظة، أنه يتم تلقي البلاغات الخاصة بتجمعات القمامة من خلال موقع إلكتروني تم تدشينه للإبلاغ عن التراكمات، عن طرق تسجيل بلاغ المواطن ورقم تليفونه ونوعية البلاغ (مخلفات بناء – مقالب وسيطة – تجمع قمامة – مقلب)، على أن يُرفق موقع البلاغ والعنوان التفصيلي بصور الشكوى، وبعد الاستجابة للشكوى ورفع التراكمات تُرفع صور لما بعد إزالة أسباب الشكوى.

ويتابع الموقع فريق عمل متكامل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة الفورية لحلها، بالتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الشأن، حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي بكافة ربوع المحافظة.

يُذكر أن محافظ المنوفيةً سبق ووضع خطة طموحة ومتكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة، والتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم، وإعادة تجميلها ومنع التلوث البيئي.