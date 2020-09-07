8 ألعاب فردية وجماعية في أولمبياد الطفل بمشاركة 60 ألفا

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الاثنين شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية في السابعة من المركز الأولمبي بالمعادي، حيث سيطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إيذاناً ببدء المنافسات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، التي يشارك فيها 60 ألفا و700 طليع وطليعة في الأعمار السنية من 13 إلى 15عاما، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ألعاب منافسات اولمبياد الطفل

"الوطن" تنشر الألعاب التي سيشارك فيها الطلائع وهي على النحو التالي:

-كرة القدم خماسى

- كرة السلة.

-كرة الطائرة بنات وبنين.

-كرة اليد بنين.

- ألعاب قوى (100م عدو / وثب طويل / دفع جلة ) " بنين / بنات ".

- تنس طاولة ( فردى - زوجى) " بنين / بنات".

-كاراتيه " بنين / بنات"

-تايكوندو " بنين / بنات".

جدير بالذكر أن المنافسات الأولية بأولمبياد الطفل المصري على مستوى كل محافظة على تبدأ على حدة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم 19 سبتمبر الجاري يليها المنافسات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر على المستوى الإقليمي بمحافظات "الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر" حيث تضم كل محافظة مجموعة من المتنافسين من عدد من المحافظات.

وسوف تقام التصفيات النهائية للأولمبياد خلال شهر أكتوبر المقبل بمركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى لتحديد الفائزين بالمراكز الأولي بكل لعبة على مستوى الجمهورية.

وفي ذات السياق اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه قد تم تدشين أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية للمساهمة في نشر الرياضة بين أوساط النشء كفئة عمرية تستهدفها الأولمبياد والعمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية لديهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الناشئة منهم في مختلف الألعاب الرياضية.