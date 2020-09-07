الاتحاد الدولي لليد عن دعوة الخطيب وتجاهل رئيس الزمالك: بيبو مثل أعلى

علق الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على دعوته لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحضور قرعة كأس العالم تحت سفح الهرم وعدم دعوته لرئيس نادي الزمالك.

وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لازم تبقى جريء في النظام وتدي كل واحد حقه وأنا عمري في حياتي ما جاملت حد في شغلي".

وأضاف: "أنا لعبت لنادي الزمالك قبل ما ألعب للأهلي وأنا أهلاوي ولعبت للزمالك واللي عايز أقوله إني من حقي كرئيس اتحاد دولي إني أدعي ضيوف ليا فأنا دعيت واحد اسمه محمود الخطيب وده مالوش دعوة بالنادي الأهلي".

ونفى مصطفى وجود أي مشكلات بينه وبين نادي الزمالك: "أنا بحترم نادي الزمالك وبحترم الناس الموجودة كلها لكن أنا دعيت محمود الخطيب كنموذج يحتذى بيه لأبنائنا الصغيرين وراجل مثل أعلى ليهم وهو في نفس الوقت صديقي الشخصي".

وشدد على أنه من حقه دعوة أي شخص، لافتًا إلى أنه دعا عددا كبيرا من مصر لحضور بطولة كأس العالم الماضية، مؤكدًا أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك ولجمهوره.