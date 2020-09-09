التعليم تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّ الوزارة تعتمد مساء اليوم، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020، موضحا أنّ نسبة النجاح تجاوزت 90%.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الثلاثاء، لتحديد ملامح العام الدراسي الجديد فيما يخص المدارس الحكومية.

وأعلن شوقي خلال كلمته في المؤتمر، إضافة كتاب (القيم واحترام الآخر "معا نبني")، بداية من الصف الثالث الابتدائي، وإضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة مشروعات تعكف على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020/2021، وهي كما يلي:

1. استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.

2. إنشاء وإتاحة دورات لشرح المناهج عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

3. إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج، بديلا للكتب الخارجية.

4. مشروع "كل طفل متصل" يهدف لإتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.

5. التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

6. تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0.

7. توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى، وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

تفعيل المجموعات المدرسية

كما تحدث الوزير عن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، والتي على رأسها تنوع مصادر التعلم، وجاءت كما يلي:

1. تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

2. تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

3. تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

4. تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية، لتحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادي مناسب.

5. اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

6. تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك.

7. تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.