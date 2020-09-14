تجهيز عدد من مدارس الجيزة لاستقبال طلبات التصالح: تندات وكراسي ومبردات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفتح أقرب مدرسة لكل مركز/ حي لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة "تندات، كراسي، مبردات" لاستقبال المواطنين، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التي يتمّ اختيارها بالقرب من المركز أو الحي للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.

وأكّد محافظ الجيزة، أنَّ الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح لمخالفات البناء.

ووجه محافظ الجيزة، بوضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ تطبيق ذلك الإجراء للوحدات المحلية التي تشهد زحام أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أي كثافات.

وكان محافظ الجيزة، أصدر قراراً بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.

وتمّ تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والتوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً في هذا الشأن و بحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

كما أكد محافظ الجيزة، أنَّه تمّ تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والإستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيهًا للمتر المسطح.