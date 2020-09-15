محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان "اللوتس"

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تطوير ميدان اللوتس بحي وسط مدينة المنيا، الاثنين، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وقال المحافظ، إن أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسة مستمرة بكل مركز ومدينة، طبقاً للجدول الزمنى المحدد، لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان، إلى جانب تجميل الشوارع الرئيسية بكل مركز ومدينة لإظهار المدن بطابع جمالي وحضاري مميز.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسية.