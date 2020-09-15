رصف طريق الميركاتو بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ

أكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير هضبة أم السيد وجميع الطرق والمنشآت المجاورة لها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتواصل العمل بكافة المشروعات على مستوى مدن المحافظة.

وقال رئيس المدينة إنه جارٍ رصف طريق الميركاتو بهضبة أم السيد، بطول كيلو متر، وبتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال التطوير والحماية بمنطقة هضبة أم السيد، تجري على أساس علمي ودراسات أعدت من قبل مكاتب استشارية متخصصة، لما كانت تشكله الهضبة من خطورة فادحة على المنشآت السياحية التي تقع في نطاقها خاصة وأنه كانت معرضة للانهيار.