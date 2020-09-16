تشغيل بئرين للمياه بالتجمعات البدوية في مدينة "أبوزنيمة"

قال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، بمحافظة جنوب سيناء، إن المدينة انتهت من تشغيل بئري مياه بتجمعي "الصهو" و"الرويكنة" لتوفير مياه الشرب للمواطنين .

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، تزويد البئرين بطلمبة غاطسة، ووحدة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، بمشاركة المجتمع المدني والجهود الذاتية، موضحًا أن البئرين يخدمان أكثر من 150 أسرة بدوية، ويبعدان عن المدينة بمسافة تتراوح بين 80 إلى 100 كيلو متر داخل الجبال .

وأوضح أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجّه إلى تذليل كافة الصعوبات لتلبية مطالب المواطنين بالتجمعات البدوية والوديان، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم.