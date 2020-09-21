25 مليار جنيه كلمة السر في تحسن ترتيب مصر عالميا بسرعات الإنترنت

شهدت الفترة الأخيرة، تحسنا ملحوظا فى سرعات الإنترنت، ما ساهم في تقدم مصر 6 مراكز في تصنيف شركة "أوكلا" العالمية المتخصصة في قياس سرعة الإنترنت الأرضي، عن شهر أغسطس، إذ احتلت المركز 91 على مستوى العالم بدلا من المركز 97، بسرعة تحميل تصل إلى 31.4 ميجا في الثانية.

وحافظت مصر على المركز 98 عالميا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بسرعة 20 ميجا في الثانية، وفقا لتقرير الشركة.

وبحسب مصادر مسئولة في وزارة الاتصالات، فإن "كلمة السر" فى هذا التحسن تعود إلى ما أعلنه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن حجم الاستثمارات التى تم ضخها على فى تطوير وتحسين البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، التي بلغت نحو 25 مليار جنيه تقريبا على مدار العامين الماضين.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه كانت هناك زيادة في استخدام خدمات الاتصالات بعد تفشي وباء كورونا المستجد، موضحة أن تلك الزيادة كانت ملحوظة بشدة في مضاعفة عدد ساعات الذروة في استخدام خدمات الإنترنت يوميًا إلى 15 ساعة، وزيادة بنسبة 19٪؜ في إجراء المكالمات الدولية.

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، من المتوقع أن تكثف الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات من تحركاتها لزيادة استثماراتها في مجال البنية التحتية الرقمية.واحتلت سنغافورة المركز الاول عالميا فى سرعات الانترنت الارضى، تلتها هونج كونج ورومانيا وتايلاند وسويسرا، بينما جاء ترتيب مصر فى سرعات الانترنت عبر المحمول فى المركز 98 من بين 139 دولة. واحتلت الامارات العربية المتحدة المركز فى سرعات الانترنت الارضى، تلتها الكويت ثم قطر ثم السعودية وثم الاردن وعمان وجاءت مصر فى المركز السادس عربيا، تلتها العراق.