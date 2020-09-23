لطفي ليبب يكشف السبب وراء إصابته بجلطة وشلل نصفي

أجاب الفنان القدير لطفي لبيب، عن سؤال الإعلامية مفيدة شيحة حول السبب وراء إصابته بشلل نصفي، وهل ذلك كان بسبب نومه أحد الأيام حزينًا، موضحًا أن مرضه ليس بسبب ذلك على الإطلاق، بل ربما يكون بسبب بذله مجهودا كبيرا للغاية، "يبدو أنه مجهود زيادة أوفر عليا، كنت بشتغل أحيانًا 24 ساعة".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة "cbc"، أنه كان يبذل مجهودا كبيرا بسبب حبه الشديد للفن، "كنت عاوز أحقق ذاتي في مدة صغيرة لأني دخلت مجال التمثيل وأنا كبير، قلت أضغط على نفسي عشان ألحق القطار".

وحرم المرض الفنان القدير لطفي لبيب من إكمال مسيرته الفنية الناجحة، حيث أصيب بجلطة منذ 3 سنوات جعلت جانبه الأيسر لا يتحرك إلا بصعوبة.