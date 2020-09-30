حبس متهمين بمحاولة إحراق وحدة محلية بعد إزالة "مقهى" بقنا

قررت نيابة نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حبس صاحب مقهى وعاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة إحراق الوحدة المحلية بقرية "الغربي بهجورة"، بدائرة مركز نجع حمادي، الأسبوع الماضي.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة محاولة المتهمين إضرام النار في مقر الوحدة المحلية بالقرية، حيث تبين أن صاحب المقهى اتفق مع آخر "عاطل"، على إحراق الوحدة المحلية، بعد قيام لجنة من الوحدة بإزالة مقهى خاص بالمتهم الأول، لإقامته على أرض مملوكة للدولة.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغ من الخفير النظامي المعين بخدمة تأمين الوحدة المحلية بقرية "الغربي بهجورة"، من قوة المركز، بالعثور على زجاجتين إحداهما تحتوي على كمية من الكيروسين، وأثار اشتعال غير مكتملن والثانية فارغة وبها فتيل للاشتعال، داخل فناء الوحدة المحلية المكلف بحراستها، دون حدوث أي تلفيات.

وتبين من التحريات أن أحد العاطلين وراء الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بسابقة اتفاقه مع صاحب المقهى على إضرام النار في مقر الوحدة المحلية، مقابل مبلغ مالي، انتقاماً من مسئولي الوحدة لقيامهم بإزالة المقهى الخاص به، والذي كان مقاماً على أرض ملك الدولة.

واعترف المتهم بأنه قام بإعداد الزجاجتين، اللتين تم العثور عليهما، وألقى بهما داخل ساحة الوحدة المحلية، عبر السور الخلفي المجاور لمحل إقامته.

وبمواجهة صاحب المقهى بما جاء في أقوال شريكه، أقر بصحتها، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار نيابة نجع حمادي، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.