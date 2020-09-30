براءة وتسمم وعودة بعد غياب.. 3 أحداث شغلت الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا كثيرة شغلت السوشيال ميديا، على رأسها براءة محمد رمضان، والحالة الصحية لحياة الدرديري وظهور الفنانة المعتزلة جيهان نصر في حفل الموسيقار عمر خيرت.

براءة "رمضان"

واحتفل الفنان محمد رمضان، بحكم براءته في قضية سب وقذف الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعاً"، ردا على رسائل التهنئة التي وردت إليه من متابعيه.

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار المفصول، وألغت الحكم بحبسه، وقضت ببراءته.

تسمم "الدرديري"

في الساعات القليلة الماضية، انتشرت شائعات بشأن محاولة الإعلامية حياة الدرديري زوجة الإعلامي توفيق عكاشة، الانتحار بصبغة شعر، حيث نفت الدرديري لـ"الوطن"، محاولتها الانتحار، مؤكدة أن ما حدث ليس إلا حالة تسمم نتيجة تناولها وجبة سمك فاسدة أثناء تواجدها في الساحل الشمالي وتم إجراء غسيل معدة لها وتتواجد حاليا في منزلها.

ظهور الفنانة المعتزلة جيهان نصر

بعد غياب 20 عاما ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر خلال حفل الموسيقار عمر خيرت وهي تجلس في الصفوف الأولى بصحبة بناتها الثلاث، وليست المرة الأولى التي تظهر فيها جيهان بعد فترة اعتزالها فقد ظهرت العام الماضي خلال حضورها عرض "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني بصحبة أبنائها الأربعة، حيث لديها ثلاث بنات وولد واحد.

واشتهرت جيهان نصر في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1998 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي واعتزلت المجال الفني بنفس العام، ومهرها وصل إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.