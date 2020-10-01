اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها تستقبل المتقدمين

عقدت اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها، اجتماعها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني المنشور علي البوابة الإلكترونية للجامعة، وذلك لإرساء الشفافية وتشجيع الروح التنافسية بين أعضاء الجهاز الإداري.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة، رئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة والدكتور حامد الزعبلاوي محمود الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر والدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ بكلية الطب البيطري والدكتور محمد عبد الفتاح الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واستمعت اللجنة إلى أفكار وآراء المتقدمين للجائزة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل علي تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأضاف أنه قد تقدم 14 لجائزة أفضل موظف متميز، و5 أفضل قيادة متميزة، وأفضل فريق عمل متميز، و6 لجائزة الابتكار، هذا وقد تم اختيار 6 من كل فئة، للتقدم للترشح لإدارة الجائزة بوزارة التخطيط.

من جانبها قالت سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

وأشارت عبدالحميد إلى أهمية الجائزة في تحفيز روح التنافس والتميز ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتحقيق معدلات أفضل للارتقاء بالجامعة.