"الأورمان" تنتهى من إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بالغربية

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة "اكفل قرية فقيرة"، انتهت الجمعية من إعادة إعمار 32 ألف منزل في 1158 قرية، بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار "فؤاد" إلى انتهاء إعمار 434 منزلا، في 17 قرية، في محافظة الغربية، ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.

وأكد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مشروع "اكفل قرية فقيرة" تنموى متكامل، يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجا، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة، مضيفا أن الإعمار يشمل الهدم وإعادة البناء والتسقيف والتعريش والمحارة والطلاء والسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية، واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخلها، فضلاً عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين، وإقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.

ونوه "فؤاد" إلى أن الجمعية تخطط في الفترة المقبلة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية، التى تقدمها الأورمان لأبناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية "الأورمان"، أقامت عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية الصغيرة؛ لصالح أهالى محافظة الغربية، منها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل، وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلاً عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون، وتسليم الأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.