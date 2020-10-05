آخرها سحل رجل عجوز في الشارع.. التنمر بالمسنين "مشهد حزين لا ينتهي"

احترام الكبير كان وما زال مبدأ يجب على الجميع أن يسير عليه ويقدره، إلا أن هناك بعض النماذج التي خرجت عن ذلك، لنشهد عددا من وقائع التنمر المحزنة بكبار السن.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة حوادث تعدٍ وتنمر على المسنين في أماكن مختلفة، تلك الوقائع التي وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت موجة من الغضب طالب خلالها الرواد بمحاسبة مرتكبيها.

آخرها سحل رجل عجوز في الشارع

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب يجلس بجوار رجل مسن، قبل أن يفاجئه بسحب قدمه من أعلى الرصيف الجالس عليه وسحله على الأرض، ممسكًا بأطراف جلبابه، وسط ضحكات من مصور الفيديو بسبب سحل الرجل العجوز.

ويظهر في الفيديو المتداول حالة الانهيار والتوسل من الرجل المسن، وصراخه المتواصل مما يفعله الشاب، قبل أن ينهال عليه بالشتائم، ولكن دون فائدة، بل استمر وتمادى في فعلته، وزاد الفعل سوءً بأن هدده ممسكًا بتلابيبه، "هتتعلم الأدب ولا أموتك".

وأنهى الشاب الذي يرتدي تيشيرت أحمر وبنطالا أسود ونظارة نظر فعلته، وهرب بعيدًا عن المسن، الذي لملم جلبابه وقام من على الأرض بعد أن تننمر به الشاب واستهان بشيبته.

واقعة إلقاء مسن في الترعة

قبل انتشار واقعة سحل المسن، كانت هناك واقعة أخرى أثارت سخط الكثيرين، بعدما أقدم شابين على إلقاء مسن في الترعة.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، شابان يتجهان نحو رجل مسن كان يقف على حافة مصرف مائي في إحدى القرى، ويستعد أحدهما للاعتداء على الرجل العجوز فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة.

وحينما وصل الشابان إلى المسن تأهب الأخير لهما بإمساك "طوبة" للدفاع عن نفسه حال الاعتداء عليه، حيث قال أحد الشباب له :"يا عم عاشور.. ماله ده بيك؟" فرد المسن :"ده هيشتم ياعم"، بينما قال شاب آخر :"معلش ياعم"، ثم قال أحدهما أيضا :"هو ده اللي مزعلك؟" فرد العجوز بـ"نعم" ثم قال الشاب "دقيقة هنصالحوك.. خد يا زناد".

وفي أثناء ذلك اقترب من العجوز شاب يرتدى قبعة حمراء ودفعه بيده ليرمى بالمسن في المصرف الملوث بالقمامة من كل جانب، ثم انهالت الضحكات والسخرية من الشباب الثلاثة، وحاولوا منعه من الخروج من المصرف بإلقاء القمامة عليه في مشهد مؤسف.

وقال مرتكبي الواقعة أثناء التحقيق معهم عن فعلتهم: "كنا بنعمل فيديو حلو، عشان ناخد فلوس من تيك توك ويوتيوب".

3 أشخاص يقذفون عجوز بأكياس مياه

في نهاية شهر سبتمبر الماضي، قررت جهات التحقيق المختصة، حجز 3 أشخاص لاتهامهم بالسخرية والاستهزاء بعجوز في مديرية أمن سوهاج، وكشفت التحقيقات والتحريات، أنَّ الواقعة حدثت منذ 3 سنوات.

وقال المتهمون، خلال تحريات المباحث بسوهاج، إنَّهم كانوا يسيرون في الطريق وشاهدوا العجوز وألقوا المياه عليه على سبيل الدعابة، وطلبت جهات التحقيق المختصة تحريات المباحث حول الواقعة، وجار الاستعلام عن المجني عليه واستدعائه للاستماع لأقواله.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، نجحت في كشف ملابسات، مقطع فيديو، تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الفيديو، تنمر بعض الأشخاص بالتنمر على أحد الأشخاص يستقل عربة "كارو" وإلقاء أكياس مملوئة بالمياه عليه في أثناء سيره بعربته بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج.