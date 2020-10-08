حقيقة ظهور صورة حديثة لمحمد العربي وهناء ثروت

تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحفل زفاف لشخص ادعوا أنه ابن الفنان المعتزل محمد العربي وزوجته الفنانة المعتزلة هناء ثروت، وربط المتابعون بين الفنان والعريس، لوجود تشابهًا بينهما، فيما وصف أخرون بأن الصورة غير حقيقية، خصوصًا وأن الفنانين المعتزلين لديهما 3 فتيات فقط "إيمان، غفران، نوران".

محمد العربي

ولد الفنان محمد العربي، يوم 2 أغسطس عام 1946لأسرة فنية، والده الفنان الراحل عبدالبديع خيري، بدأ مشواره الفني في السبعينات عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

رصيد محمد العربي، الفني يقترب من 60 عملا أبرزها "أبوالعلا البشري، أولاد أدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس".

ومن أعماله السينمائية "حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، الرسالة".

قبل اعتزال محمد العربي الفن مبكرًا، والابتعاد عن الأنظار، وزواجه من الفنانة المعتزلة هناء ثروت، تزوج أول مرة من الفنانة نادية أرسلان.

نادية أرسلان

ملكة جمال لبنان، التي ولدت يوم 27 مارس 1949، وتوفيت يوم 17 مايو عام 2008 بعد معاناة مع مرض السرطان، وكانت قد اعتزلت الفن عام 1989.

قدمت نادية أرسلان، نحو 30 عملا فنيا، أبرزها "حتى لايطير الدخان، ياعزيزي كلنا لصوص، أذكياء لكن أغبياء، إعدام طالب ثانوي، رحلة داخل امرأة، أريد حلا، بنات أخر زمن، شلة المشاغبين".

هناء ثروت

ولدت هناء ثروت، يوم 25 فبراير1954، بدأت مشوارها في السبعينيات من القرن الماضي.

قبل اعتزالها الفن وارتداءها غطاء الرأس "الحجاب" وزواجها من الفنان محمد العربي، قدمت مايقرب من 50 عملا فنيا، أبرزها "أولاد أدم، محمد رسول الله، المصيدة، أيام العذاب، وفاء بلا نهاية، عم حمزة".

ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها هناء ثروت "بائعة الحب، وتمضي الأيام، درب اللبانة، لا تظلموا النساء".

اعتزلت هناء ثروت الفن، وهى في عِز تألقها قبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بعد زواجها من محمد العربي، وحفظت القرآن الكريم، وأنشأت دارًا للأيتام.

قال الفنان محمد نجم في أحد البرامج، إنّ الفنانة هناء ثروت اعتزلت التمثيل بسببه، بعد أنّ ذهب بها للشيخ الشعراوي، وبعدها ارتدت الحجاب واعتزلت الفن بشكل نهائي، وزاد: "أرفض ظهور أي ممثلة عارية في أي من عروضي المسرحية، أنا مسؤول عما ترتديه الفنانات، ويجب أنّ تظهر الممثلة بملابس محتشمة، الأمر ليس شدة بل قيمة".