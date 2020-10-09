بعد عامه الـ56.. أعمال يحضر لها جييرمو ديل.. بينها بينوكيو

يتم اليوم المخرج والكتاب والمنتج المكسيكي جييرمو ديل تورو عامه الـ56، خلال مشواره الفني أضاف الكثير لصناعة السينما المكسيكية سواء عبر دعمه لها في أزمة كورونا، أو من خلال أفلامه، والتي ترشح الكثير منها للعديد من الجوائز، وحصد عنها أوسكار وجولدن جلوب، ولصانع السينما الذي ولد 9 أكتوبر 1964، عدد من المشاريع الفنية التي يحضر لها حاليا، نرصدها في التقرير التالي.

The Witches

شارك جييرمو ديل في كتابة وإنتاج الفيلم ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة. قصة الفيلم مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983

وتشارك آن هاثاوي بطولة فيلم "السحرة"، إلى جانب أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، وكريس روك، وإخراج روبرت زيميكس، من المقرر عرض الفيلم يوم 22 أكتوبر.

بينوكيو

يخرجه جييرمو ديل كما يشارك في إنتاج وكتابة سيناريو فيلم الأنيميشن، والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم بأصواتهم، بينهم كريستوف والتز، تيلدا سوينتون، بيرن جورمان، إيوان ماكجريجور، كيت بلانشيت وغيرهم. ومن المقرر عرضه 2021 بحسب موقع IMDB.

Nightmare Alley

يخرج جييرمو ديل الفيلم ويشارك في كتابة السيناريو أيضا، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب William Lindsay Gresham.

Nightmare Alley من بطولة عدد من النجوم بينهم روني مارا، كيت بلانشيت، برادلي كوبر وويليم دافو ولم يتم تحديد موعد عرضه.

Scary Stories to Tell in the Dark 2

يشارك جييرمو ديل في كتابة وإنتاج الفيلم، وهو من بطولة دين نوريس، زوي مارجريت كوليتي، مايكل جارزا.

كما يشارك جييرمو ديل في إنتاج عدد من الأفلام بينها Antlers، و Trollhunters: Rise of the Titans، وغيرها.

يذكر أن المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو، لم يتجاهل ما طال العاملين بالسينما داخل بلاده من أزمات بسبب كورونا، وكان أول المشاركين في دعم صندوق التبرعات الذي خصصته الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما لصالح العاملين المتضررين.