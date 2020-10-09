500 جنيه مقابل حصول المرشح الانتخابي على قاعدة الناخبين بالدائرة

خولت تعديلات قانون مجلس النواب 2020، الحق لكل مترشح في الانتخابات البرلمانية، الحصول على قائمة بأسماء الناخبين، متضمنا اسم الناخب ولجنته الانتخابية، والرقم الخاص به، مقابل سداد رسم 500 جنيه، وتسلم الوسيلة الإلكترونية لطالبها، خلال ثلاثة أيام علي الأكثر، من تاريخ تقديم الطلب، بشرط سداد الرسم.

وتنص المادة 18 من قانون مجلس النواب، على أنه "يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية، ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها، على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها".

ويشكل مجلس النواب من 568 نائبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا "بالنظام الفردي، وبنظام القوائم المغلقة المطلقة".

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر، تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين 100 مقعدا لكل منها.

ويحدد قانون خاص، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، و ينتخب عن كل دائرة منها، عدد الأعضاء الذي يتناسب مع عدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة، وشركات "القطاع العام، والأعمال العام"، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة، أو في القطاعين المذكورين، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم، حتى انتهاء الانتخابات، ويحتفظ لهم بوظيفتهم.