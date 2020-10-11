نجل الفدائي مُفجر "ديليسبس": والدي أوصى بعودة التمثال لقاعدته

وصف الدكتور جاسر الشاعر، نائب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد، ونجل الفدائى الذى فجر قاعدة تمثال "ديليسبس"، نقل التمثال من المحافظة إلى متحف قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية، بـ"السرقة"، وتابع: "نقل التمثال يعد يوما أسود في تاريخ بورسعيد ..وعيب أن يتم سرقة التمثال الذى يعد رمزا لمحافظة بورسعيد "

وفجَّر "الشاعر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، مفاجأة عن وصية والده، وتابع: "فيه وصية عن والدى عبد المنعم الشاعر الذى فجر قاعدة التمثال مسجلة صوت وصورة قبل وفاته..قال خلالها أنا عبد المنعم الشاعر وأنا من قمت بتفجير قاعدة تمثال ديليسبس صباح يوم 23 ديسمبر سنة 56 ..وأنا اللى بطالب بعودة التمثال مرة أخرى لقاعدته".

وأوضح "الشاعر"، أن سبب وصية والده تعود إلى ندرة المعالم الأثرية في المحافظة، مشيراً إلى أنه أجرى استطلاعا للرأي في المحافظة للوقوف على من يريد بقاء التمثال في المحافظة من عدمه، ووجد أن هناك 86% ممن شملهم الاستطلاع أيدوا الإبقاء على التمثال، وتابع:"عملت استطلاع رأى منذ 15 سنة وآخر منذ 5 سنوات بعد وفاة والدى ووجدت 86% موافقين على بقاء التمثال بالمحافظة".

القعيد: فكرة مشروع ربط البحرين قديمة منذ الفتح الإسلامي وليست من أفكار "ديليسبس"

من جانبه قال الكاتب يوسف القعيد ، إن فرديناند ديليسبس ليس هو الشخص الأول لفكرة مشروع توصيل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، موضحاً أن المشروع قديماً منذ الفتح الإسلامي وجرت محاولات لتنفيذه ولكن لم تنجح، وتابع:"وإذا كان هناك أحد يستحق بناء تمثال له على قناة السويس فهو الفلاح المصرى البسيط الذى حفر القناة صخرة.

وتابع"القعيد":" تم جمع المصريين من القرى وتم تقييدهم وإجبارهم على حفر القناة ولم يتقاضى أجراً ولم يسكن في سكن آدمى وذلك أسفر عن سقوط 100 ألف شهيداً".

وأضاف "القعيد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفكرة قديمة، وعقب الفتح الإسلامي تم حفر جزء من قناة تسمى قناة "عمرو"، ولكن لم تكتمل، وعليه فأن "ديليسبس"، ليس صاحب الفكرة ولكنه أكمل المشروع، بدماء المصريين، وتابع:"حفر قناة السويس مشروع أقامه المصريون بدمائهم".